Gazze'de katliam var: Can kaybı 35 bine dayandı

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarına devam ediyor.
Yardım tırlarının girişinin engellenmesi nedeniyle Gazze halkı, açlıkla ve İsrail'in bombardımanları altında yaşam savaşı veriyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yaptı.
Son 24 saatte 34 kişi öldü
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 68 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Can kaybı 34 bin 488'e yükseldi
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 488'e, yaralı sayısının da 77 bin 643'e yükseldiği kaydedildi.
Cenazelere ulaşılamıyor
Açıklamada ayrıca, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış