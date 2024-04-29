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Gazze'de katliam var: Can kaybı 35 bine dayandı

Gazze'de katliam var: Can kaybı 35 bine dayandı Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilere yönelik açıklamada, 34 bin 488 kişinin öldüğü, 77 bin 643 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.