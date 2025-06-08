Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Birleşmiş Milletler Filistin Mültecileri Yardım ve Çalışma Ajansı, Gazze'de yardım dağıtım merkezlerine ilişkin açıklama yaptı.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın insani yardım adı altında kurduğu, Refah'taki bir dağıtım merkezine düzenlenen saldırıdan kurtulan bir Filistinlinin tanıklığına yer verildi.

İSRAİL SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, Gazze'de açlık çeken Filistinlilerin, yiyecek alma umuduyla gittikleri "dağıtım merkezlerinde" İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kaldığı ve hayatlarını riske attığı kaydedildi.

İsrail saldırılarından kurtulan Filistinlilerin elleri boş geri dönmek zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, Gazzelilere yeniden güvenli yardım dağıtımına başlanması gerektiği, bunun da UNRWA'nın da arasında olduğu Birleşmiş Milletler kurumları aracılığıyla sağlanabileceği belirtildi.

"SİVİLLERE ATEŞ AÇILIYOR"

Açıklamada, dağıtım merkezindeki saldırıdan kurtulan bir Filistinlinin, "İnsani yardım dağıtım yerine doğru gittik. İsrail ordusundan hareket etmek için işaret bekledik ancak peşi sıra bitmeyen bir ateş açıldı.

Bir saatten fazla yerlerde süründük. Saldırı durunca insanlar ayağa kalkıp koşmaya başladı ama bir süre sonra tekrar ateş açılmaya başlandı, koşarken birçok kişi yaralandı. Daha önce böyle bir şey görmemiştim." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde "tampon bölgelerde" kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail askerlerinin, 27 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde söz konusu dağıtım merkezlerinde Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 110 kişi öldü, 583 kişi yaralandı, 9 Filistinlinin ise cesedine ulaşılamadı.