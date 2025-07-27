Gazze'de yemek dağıtımında üzen görüntüler

İsrail, Gazze'yi abluka altına almış durumda...

İsrail, Gazze'de yardım girişlerine müsaade etmiyor.

Yardım dağıtım noktaları ise ölüm saçıyor...

GAZZE'DEN GELEN SON GÖRÜNTÜ DİKKATİ ÇEKTİ

Yardım dağıtım noktalarına giden Gazzeli vatandaşlar, yemek alabilmek için mücadele etti.

Bir lokma yemek alabilmek için mücadele eden Gazzeli vatandaşların hali, İsrail zulmünü bir kez daha gösterdi.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zikim geçiş noktasından ulaşan insani yardımları almak üzere Sudaniyye bölgesindeki Sahil Yolu’nda toplanan Filistinliler, bölgede yoğunluk oluşturdu.

Bazı Filistinliler, tırlardan yardım çuvalları aldı.