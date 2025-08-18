Gazze'de yürek burkan görüntü: Yemek dağıtımında çaresizlik anları

Gazze, 'insanlık dramı' kavramının tarihte en açık şekilde gerçekleştiği yer olmaya aday...

İsrail zulmü altında, dünyanın gözleri önünde bir millet soykırıma uğruyor.

Katil israil ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, toplam can kaybının 61 bin 944'e yükseldiğini açıkladı.

AÇLIKTAN CAN KAYBI 258'E ÇIKTI

İsrail'in ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte ise 2'si çocuk 7 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti.

Böylece Gazze Şeridi'nde açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 258'e çıktı.

Büyük bir kıyımın yaşandığı şehre uluslararası kuruluşların ulaştırdığı yardımlar dağıtılarak insanlar hayatta tutulmaya çalışılıyor.

Binlerce Filistinlinin karnını doyururken milyonlara yetmeyen yardımlar, kimi zaman da büyük hayal kırıklığı ve çaresizlik duygularına neden oluyor.

Son yadım dağıtımlarında kameralara yansıyan bir görüntü ise adeta yürekleri parçaladı.

GAZZE'DE YEMEK YETMEYİNCE YAŞANAN ÇARESİZLİK

Dağıtım sırasında yemek, önünde sıra bekleyen kalabalığa yetmedi.

Dağıtımı yapan görevli, önündeki kalabalığı eli boş geri göndermek zorunda kaldığını anlayınca ne yapacağını şaşırdı.

Elindeki yemek doldurduğu kaseyi kızgınlıkla boş kazana atan ve ellerini iki yana açan adamın çaresizliği yüzüne yansıdı.

O anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüler Gazze'deki dramı bir kez daha gözler önüne serdi.