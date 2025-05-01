AA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünyanın farklı noktalarında kutlanıyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Gazze'deki Filistinlilerin durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

"GAZZE TRAJİK KOŞULLARDAN GEÇİYOR"

Açıklamada, "Dünya İşçi Bayramı'nı kutlarken Gazze, devam eden İsrail ablukası nedeniyle trajik koşullardan geçiyor. Art arda gelen saldırılar hayatın her alanında yıkıcı etkilere yol açtı." ifadesi kullanıldı.

GAZZE'DEKİ İŞÇİLER ZULÜM VE BASKI İLE KARŞI KARŞIYA

İşçi haklarının korunması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi çağrısı yapılan 1 Mayıs'ta başta Gazze'deki işçiler olmak üzere Filistin halkının, İsrail soykırımı sebebiyle en ağır zulüm ve baskı biçimleriyle karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

Gazze'deki işçilerin, İsrail'in 18 yıldır uyguladığı ablukanın yanı sıra altyapıyı ve önemli tesisleri tahrip etmesi sebebiyle son derece zor şartlar altında yaşadığı vurgulandı.

İŞSİZLİK ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGE

İsrail'in dayattığı mevcut şartların Gazze'de işsizlik oranını "benzeri görülmemiş bir seviyeye çıkardığına" dikkati çekilen açıklamada, Gazze Şeridi'nin dünyada işsizlik oranının en yüksek olduğu bölgelerden biri haline geldiği belirtildi.

"HER GEÇEN GÜN DAHA DA DERİNLEŞEN İNSANİ KRİZİN İÇİNDEYİZ"

İsrail'in sanayi tesisleri ve kamu hizmetlerini kasıtlı olarak tahrip ettiği ifade edilen açıklamada, Gazze'deki işçilerin geçim kaynaklarını sağlama konusunda "tam bir acziyet" yaşadığı kaydedildi.

Gazzeli işçilerin, kendilerini "her geçen gün daha da kötüleşen bir insani krizin içinde bulduklarına" dikkat çekildi.

İŞÇİLER SALDIRILARDAN EN ÇOK ETKİLENEN KESİMDE

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılardan ilk günden bu yana en çok etkilenen kesimler arasında işçilerin bulunduğu paylaşılan açıklamada, İsrail ordusunun tesisleri, fabrikaları hedef alarak binlerce işçiyi öldürdüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde işçiler de dahil olmak üzere sivilleri hedef almaya ve işçilerin toplandığı yerleri hedef almaya devam ediyor, bu da durumu daha da zorlaştırıyor, ağır maddi ve insani kayıplara yol açıyor.

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ YENİDEN ÇALIŞAMAYACAK ŞEKİLDE YARALANDI

İsrail'in Gazze'de sağlık kuruluşları ve tesisleri hedef alan saldırılarını sürdürdüğü belirtilerek çok sayıda Filistinlinin işçinin, İsrail bombardımanları sonucu öldüğü veya yeniden çalışamayacak şekilde ağır yaralandığı bildirildi.

İşçi Bayramı'nın taşıdığı toplumsal adalet mesajına dikkati çekilen açıklamada, başta Gazze Şeridi'nde olmak üzere İsrail'in Filistin topraklarında en temel insan hakları hiçe sayarak ihlallerini sürdürdüğü vurgulandı.

İNSANİ YARDIM VURGUSU

Uluslararası toplum ile ilgili kurum ve kuruluşlara seslenilen açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların durdurulması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Filistinli işçilerin haklarının güvence altına alınması, iş imkanı ve kalkınma projeleri talep edilen açıklamada, Filistinli işçiler ile ailelerinin İsrail saldırıları sebebiyle yaşadıkları sıkıntıları hafifletmek için insani yardım ulaştırılması çağrısında bulunuldu.