AA
İsrail, Gazze'ye saldırmaya devam ediyor.
Gazze'ye yönelik saldırılarını artıran İsrail, masumları katlediyor.
İsrail'in bölgeye aralıksız sürdürdüğü saldırılar sonrası acı kareler gelmeye başladı.
BEBEKLER ÖLÜYOR
İsrail ordusunun Gazze kentinde balıkçı teknesini ve çeşitli noktaları hedef alan saldırılarında, çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hayatını kaybedenler arasında ise bebekler bulunuyor...
YAKINLARI NAAŞLARI ALDI
Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşı, yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp defnedilmek üzere Şifa Hastanesi morgundan alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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