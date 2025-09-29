Gazze'den acı görüntüler geliyor

Gazze'de masumlar ölüyor...

7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in düzenlediği saldırılar sürerken, Gazze'de en fazla kadın ve çocuklar zarar görüyor.

60 binden fazla masumun öldüğü Gazze'den gelen son görüntü ise bölgedeki İsrail barbarlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

KARDEŞİNİN BAŞINDA BEKLEDİ

Gazze'de İsrail'in saldırılarında ölen kardeşinin başında bekleyen ağabey, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kardeşinin cansız bedeni başından ayrılmayan ağabeyin o hallerini görenler ise "sözün bittiği yer" yorumları yapmaya başladı.

GAZZE'DE GÜVENLİ YER YOK

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal etmek için orada yaşayan Filistinlileri güneye ve orta kesime sürmeye çalışıyor. Bunu da silah ve bombardıman zoruyla yapıyor.

Bombardımandan kaçan Filistinlilerden bir kısmı güneye göç ediyor ancak orada da saldırıların hedefi olmaktan kurtulamıyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail'in 11 Ağustos'tan bu yana Gazze'nin orta kesimi ve güneyindeki kentlere 133 saldırı düzenlediği ve 1903 Filistinliyi öldürdüğü, bunun da Gazze'de güvenli yer olmadığını gösterdiği belirtilmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermiş, ordu da 11 Ağustos'ta şehri işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.