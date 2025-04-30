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AA

Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, açlıklarını dünyaya duyurmak için İsrail ordusunun yıktığı binaların ve evlerin enkazı arasında gösteri düzenledi.

İsrail'in soykırımına karşı çeşitli etkinlikler gerçekleştiren gönüllülerin oluşturduğu 'Dört Arkadaş' ekibinin Han Yunus'ta düzenlediği etkinliğe, Gazze'de açlık çeken ve hayatta kalma mücadelesi veren çok sayıda çocuk katıldı.

"AÇLIKTAN VE BOMBALARDAN ÖLÜYORUZ"

Etkinlikte çocuklar, "Yeter, artık ölüm istemiyoruz", "Sınır kapılarını açın", "Açız", "Bizi kurtarın" yazılı pankartlar taşıdı.

Açıklamalarda bulunan 11 yaşındaki Rama Ebu'l-Ayneyn, "Sınır kapılarının açılmasını istiyoruz. Açlıktan ve bombalardan ölüyoruz. Yardımların girmesi için sınır kapıları açılsın." diye konuştu.

Ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu belirten Rama, "Artık yeter. İki aydır açlıktan ölüyoruz, ne güvenlik kaldı ne de eğitim." ifadesini kullandı.

"AÇLIK BOMBALAR KADAR ÖLDÜRÜCÜ"

'Dört Arkadaş' ekibinin temsilcisi Resmi Ebu'l-Ayneyn de bunun, düzenledikleri 25. etkinlik olduğunu ama en zoru olduğunu anlatarak, "Çocuklarımız ne yiyecek bulabiliyor ne ilaç ne de güvenli bir barınak." dedi.

İsrail'in, yardımların girişini engellediğini ve marketlerde hiçbir şey kalmadığını aktaran Resmi, "Açlık bombalar kadar öldürücü. Bu, halkımıza karşı açlığın silah olarak kullanılmasıdır." diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE ÖLÜYOR"

Resmi, "Biz açlık, korku, hastalık ve ihaneti hissediyoruz. 2 Mart'tan beri Gazze'ye hiçbir gıda ya da tıbbi yardım girmedi. Çocuklarımız gözlerimizin önünde ölüyor. İnsanlık vicdanı nerede? Ümmetimiz nerede?" ifadelerini kullandı.

2 MART'TAN BU YANA BÖLGEYE GIDA ULAŞMIYOR

'Dört Arkadaş' ekibi, Gazze Şeridi'ndeki gönüllülerin oluşturduğu bir grup ve İsrail’in soykırımına karşı çeşitli etkinlikler düzenliyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne gıda, yardım, tıbbi malzeme ve ticari ürün girişini engelliyor.

Bu da hükümet ve insan hakları raporlarına göre, insani durumu ciddi şekilde kötüleştirdi.

BİR MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK AÇLIK ÇEKİYOR

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 28 Nisan'da yapılan açıklamada, yaklaşık iki aydır süren sınır kapılarının kapatılması ve ablukanın sağlık koşullarını felakete sürüklediği, özellikle bebekler arasında yetersiz beslenmeyi yaygınlaştırdığı belirtilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki bir milyondan fazla çocuğun her gün açlık çektiği, bunların 65 bini şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle hastanelere sevk edildiği aktarılmıştı.