Abone ol: Google News

Gazzeliler, atık yemeklerle karınlarını doyurmaya çalışıyor

Beyt Lahya'dan Yermuk Kampı'na göç eden Filistinli Abdülhadi Subh, gıda kıtlığının yaşandığı kentte eşi ve çocuklarıyla birlikte atık yemekleri topluyor.

AA AA
31.07.2025 10:04

İsrail, abluka altına aldığı Gazze'ye yardım girişlerine izin vermiyor. 

Can kaybının 60 bini geçtiği Gazze'de açlığa dayanamayan masumlar, tek tek can veriyor. 

Gazze'den gelen görüntüler, İsrail zulmünü gözler önüne serer nitelikte... 

ATIK YEMEKLERLE KARINLARINI DOYURMAYA ÇALIŞIYORLAR

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, atık yemeklerle karınlarını doyurmaya çalışıyor.

YÜREK BURKAN KARELER

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'dan Yermuk Kampı'na göç eden Filistinli Abdülhadi Subh, gıda kıtlığının yaşandığı kentte eşi ve çocuklarıyla birlikte atık yemekleri topluyor. 

Gündem Haberleri