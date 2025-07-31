İsrail, abluka altına aldığı Gazze'ye yardım girişlerine izin vermiyor.
Can kaybının 60 bini geçtiği Gazze'de açlığa dayanamayan masumlar, tek tek can veriyor.
Gazze'den gelen görüntüler, İsrail zulmünü gözler önüne serer nitelikte...
ATIK YEMEKLERLE KARINLARINI DOYURMAYA ÇALIŞIYORLAR
İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, atık yemeklerle karınlarını doyurmaya çalışıyor.
YÜREK BURKAN KARELER
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'dan Yermuk Kampı'na göç eden Filistinli Abdülhadi Subh, gıda kıtlığının yaşandığı kentte eşi ve çocuklarıyla birlikte atık yemekleri topluyor.