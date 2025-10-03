Gazze'ye umut yolculuğunda ikinci dalga: Özgürlük Filosu yola çıktı

Küresel vicdan inat etti, Gazze'deki insanlık dışı İsrail ablukasını delecek.

Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı teknelerin Gazze kara sularına girerek bunu kısmen gerçekleştirmesi, dünyada büyük yankı uyandırdı.

Mikeno adlı teknenin 18 yıllık ablukayı delmesine rağmen katil İsrail ordusu, tüm filoya el koydu ve hukuksuz bir şekilde 500 aktivisti alıkoydu.

Bunun üzerine Gazze'ye doğru ikinci umut dalgası harekete geçti.

Özgürlük Koalisyonu Filosu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) adında 11 gemilik yeni dalga, İsrail'in Gazze'ye ablukasını kırmak üzere İtalya'dan yola çıktı.

Filonun en büyük gemisi Vicdan (Conscience), beraberindeki 10 gemi ile birlikte Girit Adası'nı geçti.

GEMİDE ÇOK SAYIDA GAZETECİ, DOKTOR VE AKTİVİST BULUNUYOR

Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun organizatörlerinden Mavi Marmara Derneği'nin basın sorumlusu Ekrem Kubilay Karadeniz, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karadeniz, Vicdan gemisinin, abluka altındaki Gazze'ye doğru mayıs ayında sefere çıkmak üzereyken Malta açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını hatırlatarak geminin, beraberindeki 10 gemiyle seyrini sürdürdüğünü belirtti.

Malta açıklarında 2 Mayıs'ta uğradığı işgalci İsrail'in saldırısının ardından gerekli tamir ve bakımları yapılan 68 metre uzunluğundaki gemide çok sayıda gazeteci, doktor ve aktivist bulunuyor.

VİCDAN, MAYIS AYINDA İSRAİL SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu yardım gemisi, 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te İHA'ların saldırısına uğramıştı.

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs'ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığı haberini yapmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN da Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemiye Malta yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan saldırıdan yalnızca saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış ancak bu uçağın, "Vicdan" gemisine İHA saldırısından saatler önce ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü bildirmişti.