Gebze'de çöken binanın kaydığı ortaya çıktı

Kocaeli'nden üzen haber geldi.

Kocaeli'de 5 katlı bina çöktü.

Metro inşaatı çalışmalarının bulunduğu bölgedeki 5 katlı bina, henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Binada bir ailenin kaldığı belirtilirken itfaiye, AFAD, arama kurtarma ekipleri, çöken binanın enkazında kurtarma çalışması başlattı.

BİNANIN KAYDIĞI BİLİNİYORDU

Habertürk canlı yayınında konuşan ve ağabeyinin içeride olduğunu söyleyen kadın, gözyaşlarına boğuldu. Henüz ismi öğrenilemeyen kadın, "İçeride ağabeyim, yengem ve yeğenlerim var." dedi.

Olay yerine gelen başka bir yakın ise binanın kaydığını ailenin bildiğini, gece saatlerinde dışarı çıktıklarını ancak daha sonra yeniden içeri girdiklerini anlattı.

"EKİPLER OLAY YERİNDE"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir." dedi.

Olay yerinde AFAD, itfaiye, emniyet, 112 Sağlık ve STK ekiplerinin olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir." diye konuştu.

Yerlikaya, çalışmalarda toplam iki arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, iki drone ve 52 aracın yer aldığını da ifade etti.