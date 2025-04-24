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İHA

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok İstanbullu geceyi sokakta geçirdi.

Evlerine dönmek istemeyen vatandaşlar, parklarda ve bahçelerde kaldı.

Soğuk ve rüzgardan korunmak için ise ilginç bir yöntem tercih edildi.

Bankların ve ağaçların çevresi streç filmle kaplanarak, rüzgarın etkisi azaltılmaya çalışıldı.

AİLECE STREÇLİ ALANDA UYUDULAR

Torunu, çocukları ve geliniyle birlikte geceyi parkta geçiren 70 yaşındaki Sevim Yıldız, o anları şöyle anlattı:

Tüm aile olarak streçle kapladığımız alanda uyuduk. Gece böyle bir çözüm bulabildik. Gece çok üşüdük diyemem ama böbreklerin ağrımış soğuktan. Burası çok kalabalıktı, kimileri hala burada, uyuyor, kahvaltı yapıyor. Bir kısmı da eşyalarını toplayarak ayrılmış. Burada eşyalarımızı bırakacağız, arada eve çıkacağız. Ben biraz önce çıktım çay demleyip geri indim.

RÜZGARI KESMEK İÇİN STREÇ KULLANDILAR

Ailesiyle parka gelen İmran Sever ise şunları söyledi:

Depremi hissettik, korktuk ve kaçmak zorunda kaldık. Hatay depreminde olanları gördük, aklımıza orası geldi. Tekrar deprem olabilir diyerek girmek istemedik. O nedenle tedbir amaçlı parkta uyuduk. Biraz soğuktu gece. Çocuklar üşüdüğü için streçle etrafı kapattık, rüzgarı kestik. Bugün eve dönmeyi düşünüyoruz.

Korktukları için dışarıda yattıklarını belirten vatandaşlar, binalardan uzakta olmanın daha güvenli olacağını düşünürken, büyük bir kısmı ise bugün evlerine döneceğini belirtti.