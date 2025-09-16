Gemiler onaylandı, sıra otomobillerde! Hurda teşvikinde son durum 2025...

Son olarak 2019 yılında gündeme gelen ve ömrünü tamamlamış araçları kapsayan hurda teşviki, yeniden gündemde.

6 yıl önce; Hurda teşviki uygulamasına talebin artması için Cumhurbaşkanı Kararı'yla adım atılmış, bu kapsamda 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar olan ÖTV indirimi uygulanmasında değişikliğe gidilmişti.

Kamuoyunda yeni bir hurda teşviki beklentisi arttı, gözler açıklamalara çevrildi.

Meclis’te onaylanması beklenen düzenleme kapsamında, 20 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması durumunda ÖTV indirimi uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yaptığı hurda gemi teşviki açıklaması, otomobil sahiplerinde de büyük beklenti oluşturdu.

Peki, hurda araç teşviki ne zaman yürürlüğe girecek, kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...

HURDA TEŞVİKİ SON DURUM 2025

İstanbul'da düzenlenen 4. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gemi inşa sanayimiz de 94 binden fazla kişiye istihdam sağlayarak küresel ölçekte güçlü bir konumdadır. 85 faal tersaneyle gemi siparişinde dünyada 9'uncu, tonajda 11'inci sıradayız. 2024'te 1,91 milyar dolarlık gemi ve yat ihracatı gerçekleştirdik. 23 gemi geri dönüşüm tesisiyle dünyada 4'üncü, Avrupa'da lider konumdayız. Hurda gemi teşvik programımız ile filomuzun yenilenmesini destekliyoruz. Bugüne kadar 14 milyon dolarlık teşvik sağladık ve teşvik miktarını artırmak için yeni düzenlemeler yapıyoruz" dedi.

Otomobillerde hurda teşvikine ilişkin takvim ise henüz kesinleşmedi.

Düzenlemenin 2025 sonuna kadar yürürlüğe girmesi şimdilik gündemde yer almıyor.

Resmi açıklamanın ardından vatandaşlar, hangi koşullarda ve ne kadar ÖTV indirimi alabileceklerini öğrenmiş olacak.