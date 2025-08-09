Abone ol: Google News

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 400 personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını Resmi Gazete'de yer alan ilan ile duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 09.08.2025 01:27
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı'na alımlar destek personeli ve koruma-güvenlik görevlisi pozisyonlarında yapılacak.

Başvurular 9-18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

Adaylar başvuru yapacakları pozisyona ait gerekli belgeleri ve başvuru koşullarını Resmi Gazete'de yer alan ilanda bulabilecek.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Başvurular için isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi kullanılacak.

