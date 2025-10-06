Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’ndan Özel Kuvvetler'e ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Özel Kuvvetler Komutanlığında çeşitli inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

BAŞARILI PERSONELE ÖDÜL

Orgeneral Bayraktaroğlu, Dağ ve Komando Okulu ile Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 18-29 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen “5’inci En İyi Komando Kolu Yarışması”nda birinci olan kol personeline ödüllerini takdim etti.

KOMANDOLARA MORAL MESAJI

Ziyareti sırasında personelle bir araya gelen Orgeneral Bayraktaroğlu’nun, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin disiplin, azim ve kahramanlık değerlerini vurgulayarak komandolara başarılar dilediği belirtildi.