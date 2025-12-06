Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’ndan Şam’da üst düzey temaslar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davet üzerine gittiği Şam’da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile bir araya geldi.

TSK: "ŞAM'DA GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Bayraktaroğlu’nun beraberinde Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile Şam’a gittiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davet kapsamında bulunduğu Şam’da Suriye Arap Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ardından Türkiye-Suriye Ortak Harekat Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

BÜYÜKELÇİLİK VE ASKERİ ATAŞELİK ZİYARETİ

Bayraktaroğlu’nun programı kapsamında Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlu ve Askeri Ataşelik de ziyaret edildi.

Orgeneral Bayraktaroğlu’nun Şam temasları, Suriye Devrimi Askeri Fuarı’nı gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi almasıyla tamamlandı.