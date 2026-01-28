Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Bayraktaroğlu, bu kapsamda önemli bir görüşme daha gerçekleştirdi.

SURİYELİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'den yapılan açıklamada; Bayraktaroğlu'nun, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas’an ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, gündeme ilişkin konular değerlendirildi.

CENTCOM KOMUTANI İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Selçuk Bayraktaroğlu, dün de ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı." ifadeleri yer almıştı.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Genelkurmay Başkanı, bu görüşmenin hemen ardından Fransız mevkidaşı Mandon ile görüşmüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı." denilmişti.