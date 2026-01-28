Abone ol: Google News

Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 14:29
Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, Gazze barış planının uygulanması ile bölgesel diğer konular ele alındı.

AYRINTILAR GELİYOR...

