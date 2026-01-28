Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, Gazze barış planının uygulanması ile bölgesel diğer konular ele alındı.
