Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Oramiral Cooper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayınlama Tarihi: 27.01.2026 16:34
Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, CENTCOM komutanı ile görüştü
  • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Oramiral Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
  • Türk Silahlı Kuvvetleri, bu görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
  • Görüşmenin içeriği ve detayları açıklanmadı.

Dikkat çeken görüşme...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Oramiral Cooper ile telefonda görüştü. 

Söz konusu görüşmeye ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama yapıldı. 

"İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

