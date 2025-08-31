Geri sayım başladı! THY temettü dağıtacak: Hisse başına dağıtılacak tutar…

Borsa İstanbul’un en güçlü oyuncularından biri olan Türk Hava Yolları (THYAO), yatırımcılarını yakından ilgilendiren kritik bir duyuru yaptı.

Küresel havacılıktaki dalgalanmalara rağmen son yıllarda kâr rekorları kıran şirket, 2025 yılı kârından dağıtacağı ikinci taksit temettü için tarih ve tutarı netleştirdi.

Yatırımcıların merakla beklediği açıklamaya göre, THY’nin kâr payı ödemeleri 2 Eylül 2025 Salı günü gerçekleştirilecek.

TUTAR BELLİ OLDU!

2025 yılı karından dağıtılacak olan ikinci taksit temettü tutarının ise hisse başına 3,4420289 TL brüt ve 2,9257245 TL olarak dağıtılacağı açıklandı.

Temettü ödemesinden faydalanmak isteyen yatırımcıların, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü seans kapanışına kadar THYAO hisselerini portföylerinde bulundurmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra alınan hisseler temettü hakkı sağlamayacak.

T+2 takas kuralı gereği, 2 Eylül’de hak kazanılan temettü ödemeleri 4 Eylül 2025 Perşembe günü yatırımcı hesaplarına aktarılacak.