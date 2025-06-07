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İHA

Türkiye'de Hatay Amanos Dağları’nda yaşadığı bilinen, akademik çalışmalara konu olan ve doğada ekolojik denge açısından büyük öneme sahip geyik böceği (Lucanus cervus), Adana Feke'de bir köy evine girdi.

Neredeyse parmak büyüklüğünde olan ve görenleri ürküten geyik böceği dikkat çekti.

GEYİK BÖCEĞİ GÖRÜLDÜ

Yöre sakinlerinin, bu mevsimde zaman zaman gördükleri böceğe 'boynuzlu karınca' dediği öğrenildi.

DOĞA DOSTU BÖCEK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün de türün yaşam alanlarını genişletmek için çalışmalar yaptığı böceğin doğa dostu olduğu belirtildi.

Boynuzları ve iri yapısıyla farklı bir görünüme sahip olan geyik böceğinin, orman ekosistemlerinde 'çiftçi' görevi üstlenerek toprağın sağlığına katkı sağladığı bildirildi.

ZARAR VERİLMESİ VE TİCARETİ YASAK: CEZASI 557 BİN TL

Koruma altındaki böceği bilerek öldüren ve ticaretini yapanlar için ise cezasının 557 bin 212 TL olduğu öğrenildi.

Daha önce, Japonya’da evcil hayvan olarak beslenen ve koleksiyonlarda değerlendirilen bazı geyik böceklerinin 15 bin ile 100 bin dolar arasında satıldığı gündeme gelmişti.