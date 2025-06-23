Göç İdaresi Başkanlığı, "Türkiye'ye İran'dan göç yaşandığı" iddialarını yalanladı

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor.

Saldırılar sürerken, Tahran'dan da ayrılanlar oldu.

Bunun üzerine, "İran'dan Türkiye'ye göç yaşandığına" dair bazı haberler gündeme gelmeye başladı.

Göç İdaresi Başkanlığı da konuya dair resmi hesabından bir açıklama yayınladı.

Yayınlanan açıklamada iddialar, net bir dille yalanlandı.

İRAN'DAN TÜRKİYE'YE GÖÇ İDDİALARINA YANIT

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformları üzerinden dolaşıma sokulan, İran'dan Türkiye'ye göç yaşandığı ile ilgili iddialar doğru değildir. Tüm hudutlarımız, güvenlik birimlerimiz tarafından en ileri teknolojiyle donatılmış fiziki güvenlik sistemleri ile 7/24 esasına dayalı olarak kontrol edilmektedir.

Olası bir göç hareketliliğinin gözlemlenmesi için sınır kapılarımızdaki giriş-çıkış sayıları dikkatle takip edilmektedir ve bir göç hareketliliği söz konusu değildir.

Ülkemize İran'dan yapılan giriş sayılarında 13 Haziran 2025 tarihi öncesine göre artış olmadığı görülmektedir. Dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili makamlardan yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur" denildi.