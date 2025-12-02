Gökhan Gönül, borsa manipülasyonu operasyonunda gözaltına alındı

- Eski futbolcu Gökhan Gönül, borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alındı.
- Operasyonda 5 ilde 10 kişi yakalandı; aralarında ünlü illüzyonist Aref Ghafouri de bulunuyor.
- Şüpheliler "örgüt kurma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarından araştırılıyor.
Borsada manipülasyon yapanlara yönelik operasyonlar devam ediyor.
Bu kapsamda sabah saatlerinde Borsa İstanbul'da hareketlilik vardı.
İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda 10 kişi yakalandı.
GÖKHAN GÖNÜL GÖZALTINDA
Operasyonun ünlü isimlere de ulaştığı ortaya çıktı.
Bu kapsamda ünlü illüzyonist Aref Ghafouri ve eski milli futbolcu Gökhan Gönül de gözaltına alındı.
OPERASYONUN DETAYLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespit edildi.
Soruşturmada, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri belirlendi.
Savcılığın gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.