Gözaltına alınan 63 muvazzaf askerden 60'ı için tutuklama talebi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ silahlı terör örgütüne ilişkin harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) halen deşifre edilemeyen örgüt mensuplarının, 15 Temmuz darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu bildirildi.

Bunun üzerine de 36 ilde operasyon düğmeye basıldı.

Yapılan operasyon kapsamında da 63 muvazzaf asker yakalanırken yeni bir gelişme daha yaşandı.

60 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltı kararı verilen 63 muvazzaf askerden 60'ı için tutuklama talep edildi.

28 BİN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Bu yönüyle FETÖ'nün devletin anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü konumunda bulunduğu belirtilen açıklamada, TSK'ya sızmış örgüt mensuplarının deşifresinde en etkili ve önde gelen soruşturma yönteminin örgüt içi iletişim yöntemlerinden "örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi vb. yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibatın tespit edilmesi" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Başsavcılık ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen ortak çalışma sonucunda kurulan, Türkiye genelindeki diğer 80 il adli birimlerinin kullanımına açılan sabit hat veri havuzundan faydalanılmak suretiyle ülke genelinde darbe girişiminden bugüne kadar darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen diğer asker şüpheliler için 1915 operasyon gerçekleştirildiği, 28 bin 194 zanlının tespit edildiği, bunlardan 25 bin 801'inin gözaltına alındığı kaydedildi.