Gözlük yazdıranlara müjde: Ücretsiz oldu! SGK ödeyecek...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gözlük kullanan vatandaşlara müjde...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeye göre; artık aynı reçetede hem uzak hem de yakın gözlük ihtiyacı bulunan kişiler, isterlerse çok odaklı (multifokal) gözlük kullanabilecek.

Birkaç gün içinde geçerli olacak uygulama sayesinde bu gözlüklerin bedeli SGK tarafından karşılanacak.

ÜCRETSİZ OLDU

15 Aralık Pazartesi günü itibarıyla başlayacak düzenlemede hastalar, tek reçetede uzak ve yakın numaralı gözlüklerin reçete edilmesi halinde arzu etmeleri halinde çok odaklı gözlük kullanma hakkına sahip olacak.

Gözlük bedelinin tamamı SGK tarafından karşılanacak.