Gözlük yazdıranlara müjde: Ücretsiz oldu! SGK ödeyecek...

- Gözlük kullanacak vatandaşlar için yeni bir düzenleme yapıldı.
- 15 Aralık'ta yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, aynı reçetede uzak ve yakın gözlük ihtiyacı olanlar multifokal gözlük kullanabilecek.
- Bu gözlüklerin bedeli tamamen SGK tarafından karşılanacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Gözlük kullanan vatandaşlara müjde...
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeye göre; artık aynı reçetede hem uzak hem de yakın gözlük ihtiyacı bulunan kişiler, isterlerse çok odaklı (multifokal) gözlük kullanabilecek.
Birkaç gün içinde geçerli olacak uygulama sayesinde bu gözlüklerin bedeli SGK tarafından karşılanacak.
ÜCRETSİZ OLDU
15 Aralık Pazartesi günü itibarıyla başlayacak düzenlemede hastalar, tek reçetede uzak ve yakın numaralı gözlüklerin reçete edilmesi halinde arzu etmeleri halinde çok odaklı gözlük kullanma hakkına sahip olacak.
Gözlük bedelinin tamamı SGK tarafından karşılanacak.