Grand Kartal Otel faciasının üçüncü duruşması devam ediyor Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının 3'üncü duruşması, 3'üncü gününde esasa ilişkin sanık beyanları ile devam edecek.

Göster Hızlı Özet Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın üçüncü duruşması, üçüncü gününde sanık beyanlarıyla devam ediyor.

İlk iki gün 18 sanık beyan verdi, bugün ise 14 sanık beyan verecek.

Duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşiyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı ve 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 3'üncü duruşması, 3'üncü gününde devam ediyor. Duruşmada ilk iki günlük süreçte 18 sanık, esas hakkındaki beyanını verdi. 14 SANIĞIN BEYANLARI ALINACAK 1 günlük resmi tatilin ardından bugün tekrar başlayan davada ise geriye kalan 14 sanığın beyanları alınacak. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen 3. duruşmada sabahın erken saatlerinde, otel faciasında yakınlarını kaybeden aileler, mahkemeye akın etti. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI Polis ekiplerinin ise geniş çaplı güvenlik önlemleri sürüyor. Duruşma salonunda tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. 19'uncu sanığın savunmasının alınmasıyla duruşma başlayacak.

