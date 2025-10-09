Green Card 2026 başvurusu nasıl yapılır

ABD vatandaşı olmayan kişilerle onların eş ve 21 yaşın altındaki bekar çocuklarına; Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu oturma ve çalışma izni veren resmi belgeye Green Card deniyor.

Green Card, resmi adıyla Permanent Resident Card (Daimi Oturma İzni) kişinin göçmenlik statüsünde yer alıyor.

Green Card çekilişini dünyada her yıl yaklaşık 125 bin kişi kazanıyor. Eş ve çocukları da düşünüldüğünde 300 bini buluyor.

Türkiye’de ise son yıllarda başvuru sayısı iyice arttı.

Ekim ayında başlaması beklenen başvuruları doğru bir şekilde tamamlamak da önemli.

İşte, Green Card başvurusu için adım adım yapmanız gerekenler...