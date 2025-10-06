Greta Thunberg ve 170 aktivist İsrail'den sınır dışı edildi

İsrail, Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na baskın düzenledi.

Aktivistleri gözaltına alan İsrail'in barbarlığını tüm dünya görürken, ablukayı delen aktivistlere ilişkin yeni bir detay daha gündeme geldi.

AKTİVİSTLER SINIR DIŞI EDİLDİ

İsrail, Sumud Filosu'nda yer alan Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu 171 aktivistin Yunanistan ve Slovakya'ya sınır dışı edildiğini açıkladı.

SON GÖRÜNTÜSÜ HAVAALANINDA KAMERALARA YANSIDI

İsrail tarafından işkenceye uğradığı öğrenilen Greta Thunberg’in son hali de havaalanında görüldü.

Greta Thunberg’in yorgun olduğu gözlerden kaçmazken, İsrail'in de aktivistlere tek tip kıyafetler verdiği ortay çıktı.

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan bir Türk aktivist, cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin İsveçli iklim aktivistini hedef aldığını söyledi.

GRETA'YA İŞKENCE

Göreve katılanlardan Greta Thunberg, uluslararası sularda gemilere el konulmasının ardından ağır işkencelere maruz kaldı.

BAYRAK TUTMAYA ZORLANDI

İsrail güçlerinin Thunberg'i bayrak tutmaya zorladığı da öne sürüldü.

Baskınlar ve gözaltında yaşadıklarını anlatan aktivistler, Küresel Sumud Filosu'nun yolcularından olan İsveçli iklim eylemcisi Greta Thunberg'in işkenceye maruz kaldığını ifade etti.

GRETA SERT MÜDAHALEYİ DOĞRULADI

Thunberg, filonun amiral gemisi Alma'ya düzenlenen baskın sonrası gözaltına alınıp sınır dışı edildi. 22 yaşındaki aktivist, İsveçli yetkililere, İsrail’de gözaltında sert muameleye maruz kaldığını aktardı.

Guardian gazetesinin haberine göre, İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın Greta Thunberg’e yakın kişilere gönderdiği bir elektronik postada kötü muameleye dair bilgi verildi.