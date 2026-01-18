Abdulkadir Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı'nda tamamlanan 3. pistimizi hizmete açıyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başkentte aylardır süren su krizi Ankaralıları adeta bıktırdı.

CHP'li belediyelerde sonu gelmeyen altyapı sorunları devam ederken, Ankara su sorununda İzmir'i neredeyse solladı.

MANSUR YAVAŞ, TOPU DSİ'YE ATTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sorumluluğu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) yıktı.

Kent genelinde 200 gün boyunca su sıkıntısı olmayacağını söyleyen Yavaş, kesintilerle ilgili DSİ'yi suçladı.

Susuzlukla mücadele eden Ankara'ya, dev bir proje daha kazandırıldı.

ESENBOĞA HAVALİMANI'NA 3. PİST KAZANDIRILDI

CHP'nin yapımına karşı çıktığı Esenboğa Havalimanı'nda yolcu kapasitesini artıran 3. pistin açılışı yarın gerçekleştirilecek.

CHP'nin karşı çıktığı, vatandaşın refahını ve konforunu artırmaya yönelik geliştirilen ve yapımı tamamlanan bu önemli projenin detaylarını ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu aktardı.

"3 BİN 750 METRE UZUNLUĞUNDAKİ 3. PİSTİMİZİ MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarına Esenboğa Havalimanı Kapasite Artırımı Projesi hakkında açıklamada bulundu.

19 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımı projesinin birinci etabını hizmete açacaklarını kaydeden Uraloğlu, "3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki bu modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerimizi, milletimizin hizmetine sunacağız." dedi.

"ÇOK SAYIDA BİNAYI ÇAĞIN EN SON TEKNOLOJİSİNE UYGUN OLARAK İNŞA ETTİK"

Esenboğa Havalimanı'nı yenilikçi bir vizyonla geliştirme çalışmalarına başladıklarını ve 2 etaptan oluşan projenin 1. etap işlerini tamamladıklarını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bu işler kapsamında havalimanımızın 75 metre genişliği ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pisti ve 77 metre yüksekliğindeki yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi ve 13 bin 500 metrekare Teknik Bloğuyla güçlenen altyapısıyla birlikte; 85 bin metrekare büyüklüğünde 6 adet uçak park kapasiteli yeni bir kargo apronu ve bunlara bağlı taksi yolları ve servis yolları dahil olmak üzere yaklaşık 945 bin metrekare kaplama sahası, 3 adet bağlantı taksi yolu ve 5 adet hızlı çıkış taksi yolu, 5 bin 850 metrekare uçuş kontrol hangarı, 13 bin 500 metrekare hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok, 5 bin 750 metrekare Gümrük Müdürlüğü, 4 bin 750 metrekare özel maksatlı garaj, 2 bin 100 metrekare yeni ARFF (itfaiye) İstasyonu, 4 bin 750 metrekare ısı merkezi ve su deposu, 825 metrekare özel aydınlatma bakım binası, 800 metrekare apron bariyer binası, 920 metrekare nizamiye binası, 15 adet nöbetçi kule ve 232 metrekare ana nizamiye binası gibi toplam 41 bin 52 metrekare inşaat alanına sahip çok sayıda binayı çağın en son teknolojisine uygun olarak inşa ettik.

"TAMAMLAYICI ÇALIŞMALARIMIZI DA BİTİRDİK"

Bakan Uraloğlu ayrıca, bin 200 araçlık açık otopark, 3 bin 545 metre uzunluğunda çevre güvenlik duvarı, 12 bin 20 metre çevre güvenlik duvarı aydınlatması, 18 bin 300 metre çevre güvenlik duvarı kamera izleme sistemi gibi tamamlayıcı çalışmaları da bitirdiklerini belirtti.

"HAVALİMANIMIZIN YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 20 MİLYONDAN 30 MİLYONA YÜKSELDİ"

Bakan Uraloğlu, ayrıca şu açıklamalarda bulundu: