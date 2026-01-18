DEM Parti: Öcalan, Suriye'deki gelişmeleri barışı baltalama girişimi olarak nitelendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye sürecinde sıcak gelişmeler...

DEM Parti heyeti, son gelişmeleri değerlendirmek için Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti.

Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Fatih Özgür Erol yer aldı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Görüşmenin ertesi günü, DEM Parti'den beklenen açıklama geldi.

Ziyarette, süreçteki son durum ve Suriye'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

SÜRECE BAĞLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Öcalan, Barış ve Demokratik Toplum Sürecine bağlı olduğunu ve 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti.



Bu çerçevede gerekli adımların atılarak, sürecin ilerletilmesinin önemine bir kez daha vurgu yaptı.

"ANA GÜNDEM SURİYE'YDİ"

Görüşmenin ana gündemi ise Suriye’de yaşanan gelişmelerdi.



Çatışmalar ve artan gerilim nedeniyle son derece endişeli olduğunu belirten Öcalan, bu durumu Barış ve Demokratik Toplum Sürecini baltalama girişimi olarak değerlendirdi.



Suriye’deki tüm sorunların ancak diyalog, müzakere ve ortak akılla çözülebileceğini ve çözülmesi gerektiğini ısrarla vurguladı.

"ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEYE HAZIR"