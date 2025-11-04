AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dakika gelişmesi...

Onbinlerce öğrencinin beklediği haber geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarına dair paylaşımda bulundu.

BAKAN BAK'TAN ÖĞRENCİLERE UYARI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bak, “Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

SON TARİH 9 KASIM

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından maddi destek sağlanan burs ve kredi hakkı kazanan öğrencilerin, 9 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerektiği bildirildi.

SONUÇLAR E-DEVLET'TE

Başvuru sonuçlarına turkiye.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

18 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLER İÇİN VELİ ONAYI ŞARTI

Açıklamaya göre, burs veya kredi tahsisi yapılan 15-18 yaş arası öğrencilerin, önce anne veya babalarının e-Devlet hesabı üzerinden veli onayı vermesi, ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor.

15 yaşından küçük veya anne-babası olmayan öğrenciler ise, kanuni vasileriyle birlikte en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne giderek gerekli belgelerle taahhütname onayını elden yaptırabilecek.

YURT DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLERE 16 KASIM'A KADAR SÜRE

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onay süresinin 16 Kasım Pazar günü saat 23.59’da sona ereceği bildirildi. Bu öğrencilerin, onay sürecinin ardından yurt içinde ikamet eden bir kefil aracılığıyla kefaletname hazırlatmaları gerekecek.

KEFALETNAME İŞLEMLERİ 30 KASIM'A KADAR TAMAMLANACAK

Türkiye’deki noterlerde yürütülecek kefaletname işlemleri için son tarihin 30 Kasım Pazar günü olduğu açıklandı.

Ayrıca, Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden kontrol edilen kefaletnamelerin fiziki olarak gönderilmesine gerek olmadığı da vurgulandı.