Çorum'da kar yağışı etkili oldu

Çorum'da kar esareti...

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüye büründü.

KENTİN BÜYÜK BÖLÜMÜ KARLA KAPLANDI

Kar yağışının ardından Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesimleri de karla kaplandı.

Çorum Belediyesi ekipleri, kent merkezinde kar temizleme çalışmalarına başladı.

EKİPLER ÇALIŞMA YAPTI

Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise Samsun-Ankara kara yolunu ulaşıma açık tutmak için küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Jandarma ve polis ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için devriye faaliyetlerini sürdürdü.

Öte yandan kar yağışı, kent merkezinde güzel görüntüler oluşturdu.

YAĞIŞ İLÇELERDE DE ETKİLİ OLDU

Kar yağışı İskilip, Laçin, Bayat ilçelerinde de etkili oldu.

Kent merkezi ile D100 kara yolu arasındaki bağlantıyı sağlayan Çorum-Osmancık kara yolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle özellikle Kırkdilim mevkisinde ulaşımda aksama meydana geldi.

Bayat ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Çorum'da kar yağışının aralıklarla bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor.