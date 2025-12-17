GTL yakıt hangi araçlarda kullanılır? GTL yakıtın avantajları...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

GTL yakıt, dizel motorlu araçlarda kullanılan, doğal gazdan üretilmiş temiz bir yakıt türü olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de GTL yakıt, geçmiş yıllarda sınırlı sayıda katkılı dizel ürünleri içinde kullanılmış olsa da, bugün itibarıyla doğrudan GTL adıyla satılan yaygın bir yakıt bulunmuyor.

Ancak enerji politikaları ve emisyon hedefleri doğrultusunda, ilerleyen dönemde GTL’nin yeniden gündeme gelmesi ihtimaller arasında değerlendiriliyor.

Bu kapsamda "GTL yakıt nedir" sorusu başta olmak üzere yeni akaryakıt seçeneği merak konusu oldu.

GTL yakıt hangi araçlarda, hangi yakıt yerine kullanılacak...

GTL yakıt daha mı ekonomik olacak...

GTL yakıtın avantajları neler...

İşte tüm merak edilenler...

GTL YAKIT NEDİR

GTL yakıt, doğal gazın kimyasal işlemlerle sıvı yakıta dönüştürülmesiyle elde ediliyor. Ortaya çıkan ürün, teknik olarak dizel sınıfında yer alıyor ancak klasik petrolden üretilen dizelden daha saf ve temiz bir yapıya sahip.

En dikkat çeken özelliği ise:

Kükürt içermemesi

Aromatik oranının çok düşük olması

Daha temiz yanma sağlaması

HANGİ ARAÇLARDA KULLANILIR

GTL yakıt, dizel motorlu araçlarda kullanılır. Benzinli veya LPG’li araçlarla uyumlu değildir.

GTL’nin kullanılabildiği araç grupları şunlardır:

Dizel otomobiller

Hafif ticari araçlar

Kamyon ve çekiciler

Otobüsler

İş ve inşaat makineleri

Tarım araçları

GTL YAKIT AVANTAJLARI

GTL yakıtın öne çıkan avantajları şöyle sıralanıyor:

Daha düşük emisyon: Partikül madde ve azot oksit salımı daha az

Motor temizliği: Enjektör ve motor parçalarında daha az kurum oluşur

Sessiz çalışma: Bazı motorlarda daha yumuşak ve sessiz çalışma gözlemlenebilir

Kükürt içermemesi: Egzoz sistemine ve çevreye daha az zarar verir

Depolama avantajı: Dizel gibi depolanabilir ve taşınabilir