Gülistan Doku dosyasına Umut Altaş'ın mesajları girdi: Öteceğim her şeyi

Türkiye'nin takip ettiği soruşturma...

5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'yla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

FİRARİ ALTAŞ'IN MESAJLARI DOSYAYA GİRDİ

Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu'nun tespit ettiği deliller ışığında tutuklanan 12 kişi arasında yer alan Celal Altaş ile oğlu Umut Altaş'ın mesajlaşması dosyaya girdi.

Artık bir cinayet soruşturması olarak yürütülen soruşturmada kritik bir konumda bulunan Umut Altaş, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı.

BABA OĞLUNU SAVUNMUŞTU

Gizli tanık "Şubat", Sonel'in Altaş'la birlikte genç kadına tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Baba Celal Altaş'sa Umut'un olaya karışmadığını, ancak bir şeylere şahit olduğunu savundu.

Baba, "Bu olayla ilgili hiçbir şekilde olaya iştirakım veya yardımım yoktur. Umut’la defalarca görüştüm, 'Tanımıyorum, bilgim yok’ dedi. Ancak bir görüşmemizde 'Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkartarak ben bu silahla birisini vurdum" dedi.

Başka bir konuşmada ise "Bana para gönderin, ben tehdit ediliyorum, yüklü miktarda para lazım' dedi. Neden tehdit edildiğini anlamadım." ifadelerini kullandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Umut Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği düşünülüyor, şu an hakkında yakalama kararı var ve kırmızı bültenle aranıyor.

BABASIYLA MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Dosyaya giren son delillerden biri, Umut Altaş ve babası Celal Altaş arasındaki mesajlaşmalar oldu.

9 Ocak 2026 tarihli yazışmalarda Umut, babasına "Sen öyle kolay sanıyorsun değil mi? Yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum" mesajını gönderdi.

Celal Altaş'ın buna yanıtı "Oldu, ne halin varsa gör", "Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin" oldu.

BABASINI TEHDİT ETTİ

Bunun üzerine Umut Altaş, babasını tehdit etmeye başladı:

Altaş, "Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim." dedi.

Konuşmalarının devamında dikkati çeken bir diyalog daha yaşandı.

"ÖTECEM LAN HER ŞEYİ"

Baba Celal Altaş, "Her şeyden haberin var o zaman şerefsiz." derken, Umut Altaş, "Kim yer bu numaraları. Sen herkesi kendin gibi salak sanıyorsun. Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Celal Altaş ise, "İnşallah öt her şeyi. Haydi oğlum benim." cevabını verdi.

12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında eski Vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'ın da bulunduğu 12 kişi "kasten öldürme" ve "delilleri karartma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

ABD'nin Virginia eyaletinde olduğu saptanan Umut Altaş hakkında ise geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı'nın talebiyle kırmızı bülten çıkarıldı.

AĞABEYİN İTİRAFI DOSYADA

Firari Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş da daha önce Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüşmede kardeşinin kendisine, "Türkay bana 'Kız hamile kaldı, aldırmak istemedi, ben de kafasına sıktım' dedi" şeklinde itirafta bulunduğunu iddia etmişti.

Yeni ortaya çıkan yazışmalar, "infaz" iddiasıyla ilgili yeni delil olarak soruşturma dosyasına girdi.