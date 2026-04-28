İBB dosyasında itirafçı olan Adem Soytekin: Söylediklerimin arkasındayım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sonucunda peş peşe tutuklamalar yapıldı.

Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP'li bazı belediye başkanları bu operasyonlar kapsamında tutuklandı.

İddianamenin hazırlanmasıyla da geçtiğimiz ay başlayan dava, sürüyor.

92 tutuklu 414 sanık, duruşmanın yedinci haftasında hakim karşısına çıktı.

26’ncı duruşmada sanıkların savunması dinlenirken, bugün hakim karşısına geçen isim itirafçı olan Adem Soytekin oldu.

SOYTEKİN: SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM

Burak Doğan'ın aktardığına Adem Soytekin, söylediklerinin arkasında olduğunu belirtti.

ifade verirken herhangi bir baskının olmadığını söyleyen Soytekin, şöyle devam etti;

"BEN RÜŞVET ORGANİZASYONU KURMADIM

Ben rüşvet organizasyonu kuran, yöneten biri değilim. Yaptığı işin karşılığını alan müteahhitim

"BEN BASKI ALTINDA KALMADIM"

Etkin pişmanlık yapan iftiracıdır, önüne gelen belgeleri imzalayan kişilerdir gibi söylemleri kesinlikle reddediyorum.

Ben savcılık ifademde hiçbir şekilde baskı altında kalmadım.

"SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM"

KİPTAŞ Yeşilpınar projesi için Ali Kurt, 500 bin dolar istemiştir. Söylediklerimin arkasındayım. Benim o dönem kasamda 100 bin dolar vardı. O dönem ortağım olan Erdal Tokmaçı'dan 400.000 dolar aldım."

VERDİĞİ İFADEYLE MEHMET PEHLİVAN TUTUKLANMIŞTI

Soytekin, 'etkin pişmanlık' kapsamında verdiği ifadesinde, 7 Mart 2025'te mal varlığına tedbir kararı konulmasının hemen ardından Avukat Mehmet Pehlivan'ı aradığını, aynı günün akşamı Mehmet Pehlivan öncülüğünde Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Turan Taşkın Özer, Hüseyin Köksal ve İbrahim Bülbüllü ile ofiste toplandıklarını iddia etmişti.

Soytekin, Mehmet Pehlivan'ın konuşmasında, ifadelerde neler konuşulacağının belirlendiğini ve belediye bürokratlarının tutuklanması halinde hepsine maddi yardım yapılacağını, operasyonun siyasi olduğunun söylemesi yönünde öğütlediğini ileri sürmüştü.

İMAMOĞLU'NA 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İddianamede 'örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'suç gelirlerinin aklanması', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'suç delillerini gizleme', 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zarar verme', 'rüşvet alma', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'irtikap', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'ihaleye fesat karıştırma', 'çevrenin kasten kirletilmesi', 'vergi usul kanununa muhalefet', 'orman kanununa muhalefet' ve 'maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi.

İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.