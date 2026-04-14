Gülistan Doku soruşturması: Umut Altaş hakkında yakalama kararı

5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında, yeni detaylar...

Doku soruşturmasında dosya yeniden açıldı ve bu kapsamda da cinayet şüphesiyle 7 ilde düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda aralarında Doku'nun erkek arkadaşı Z.A. ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu M.T.S.'nin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

UMUT ALTAŞ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Gülistan Doku soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 13 şüphelinin gözaltı işlemleri tamamlandı.

Dosya şüphelilerinden Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz'ın yakın arkadaşı şüpheli Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

KIRMIZI BÜLTEN BEKLENİYOR

Başsavcılığın Altaş hakkında kırmızı bülten çıkartması bekleniyor.

Altaş'ın Mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu ve o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip kurulmasını talep etti.

Soruşturmada Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı.

Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi.