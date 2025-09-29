Güllü'nün düşmeden önce ev içi kamerasının görüntüleri ortaya çıktı

Güllü'nün ani ölümü hayranlarını üzerken, geride de birçok soru işareti kaldı...

28 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

EV İÇİ GÖRÜNTÜLERİNİN TAMAMI ORTAYA ÇIKTI

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken olay anının ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı.

Özellikle sosyal medyada lavabodan çıktıktan sonra düşene kadar olan 2 dakikalık eksik kısımla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı.

GÜVENLİK KAMERASI MÜZİĞİN SESİNİ KESTİ

Görüntülerde müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ileri sürülmüştü. Bunun nedeninin ise güvenlik kamerasının özelliği olduğu öğrenildi.

Kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu özelliği nedeniyle televizyondan çalan müziğin sesinin kamera tarafından kesildiği ve insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi.

MÜZİK SESİ VE PARMAK ŞIKLATMA DUYULDU

Görüntülerde, parmak şıklatma sesi ve Tarkan'ın şarkısı duyuluyor.

Görüntülerde de müzik sesinin insan sesine göre daha alttan geldiği görüldü.