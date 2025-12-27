Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in uyuşturucu testinin sonucu negatif çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Olay sırasında evde bulunan Sultan Ulu, emniyetteki ifadesinde Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ittiğini öne sürmüştü.

Ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

UYUŞTURUCU KULLANDIKLARI İDDİASI

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun olay gecesi uyuşturucu etkisinde oldukları iddiası gündem olmuştu.

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de savcılık ifadesinde "Ablam ve Sultan uyuşturucu madde kullanmış olabilir" demişti.

SAÇ VE KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’dan saç ve kan örnekleri alındı.

Örnekler analiz için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Hazırlanan raporda, "Yukarıda belirtilen yöntemlerle yapılan analiz sonucu; sistematiğimizdeki uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunamamıştır" ifadesine yer verildi.

CEZAEVİNDE ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

13 Aralık'ta tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Kadın Cezaevi’ne gönderilirken burada şiddete maruz kaldığı öne sürüldü.

Tuğyan Ülkem Gülter, bu olayın ardından Silivri'deki Marmara Cezaevi’ne sevk edildi.

KIZI VE ARKADAŞI KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANMIŞTI

Soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan ve olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile 2 kişi, valizlerini hazırlayıp yurt dışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alınmıştı.