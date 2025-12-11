Güllü'nün kızının cenazede fenalık geçirdiği anlar yeniden dolaşıma girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesinin aralanmasını bekliyor.

28 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor.

KIZI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki 2 kişi, valizlerini hazırlayıp yurt dışına kaçmak için hazırlanırken 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

CENAZEDE BAYILDIĞI ANLAR YENİDEN DOLAŞIMDA

Gözaltı işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen ve annesini öldürmekle suçlanan Gülter'in cenaze görüntüleri yeniden dolaşıma girdi.

Gülter, annesinin cenazesinde fenalık geçirmiş, bayılmış ve yakınları tarafından kucakta taşınarak ambulansa bindirilmişti.

"ANNEMİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUM"

Gülter, geçmişte arkadaşlarına gönderdiği "Annemi öldürmek istiyorum" mesajları ortaya çıktıktan sonra şüpheli konumuna düşmüştü.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE"

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Ensonhaber’e konuşarak ölümü “cinayet” olarak nitelendirmiş ve Güllü'nün ölmeden önce yakın çevresine “Başıma bir şey gelirse oğlumdan ve kızımdan bilin.” dediğini iddia etmişti.

TÜBİTAK İNCELEMESİ TAMAMLANDI

Konuya ilişkin teknik incelemelerde de önemli bulgular elde edildi.

Sabah'ın haberine göre olay anına ilişkin ev içindeki kameraları inceleyen TÜBİTAK yetkilileri, Gülter'in "Atacağım şimdi seni." ve "Hadi görüşürüz bay bay" sözlerini tespit ettiği ortaya çıktı.