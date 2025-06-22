Gümüşhane’de köye inen ayılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Yaz aylarıyla birlikte doğada yiyecek arayışına çıkan ayılar, Gümüşhane’nin merkez ilçesine bağlı Karamustafa ve Kaletaş köylerine kadar indi.
Gündüz saatlerinde dağlık alanda dolaşan ayılar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
GECE FARLARI GÖRÜNCE KAÇTILAR
Gece saatlerinde ise ayılar, köy yolunda ilerleyen bir aracın farlarıyla karşılaşınca panikleyerek kaçmaya başladı.
Ayıların kaçış anı araç içerisinden görüntülendi.
VATANDAŞLAR TEDİRGİN
Son dönemde ayıların köylere inmesi, yöre halkını tedirgin ediyor.
Yetkililerin bölgedeki yaban hayvanlarıyla ilgili tedbirleri artırması bekleniyor.