Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçağın enkazından görüntüler MSB, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında uçuş ekibiyle birlikte 20 personelin şehit olduğunu açıkladı. Düşen uçağın enkazına ulaşıldı ve bölgeden de görüntüler gelmeye başladı.

Göster Hızlı Özet Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında 20 asker şehit oldu.

Uçağın düşüş nedeni araştırılıyor ve bölgeden ilk görüntüler geldi.

Türkiye'ye şehit ateşi düştü. Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında, uçuş ekibiyle birlikte 20 askerimiz şehit oldu. DÜŞEN UÇAĞIN KAPISI ENKAZIN UZAĞINDA BULUNDU Uçak, Gürcistan hava sahasındayken Türkiye'deki kuleyle bağlantıya geçerek normal rotasını izlemeye başladı ve bir süre sonra uçağın radardan kaybolduğu rapor edildi. Görüntülerde; uçaktan ilk önce, kuyruk kısmı olan bir parçanın koptuğu veya ayrıldığı görüldü. PARÇALAR TOPLANACAK Dört motorlu uçaktan dumanlar yayılmaya başladı ve ana gövde dönerek hızla düşmeye başladı. Kopan ilk parça başka bölgeye düşerken, uçağın havada duman saçarak döndüğü ve bir süre sonra düştüğü görüldü. KAZANIN ARDINDAN BÖLGEYE GÜRCİSTAN BİRLİKLERİ ULAŞTI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI Uçağın radardan kaybolmasının ardından Gürcistan ekipleri, bölgeye giderek arama ve kurtarma çalışmasına başladı. Gence'den ayrılan uçağın düşüş nedeni için ayrıntılı bir soruşturma sürüyor. Uçak enkazından bölgeye yayılan bütün parçalar toplanıyor ve enkaz üzerinde kaza kırım ekipleri kapsamlı bir inceleme yürütüyor. Enkaz çevresinde Türkiye'nin talebi üzerine geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Bir süre sonra bölgeye Türk kaza kırım ekipleri ulaştı ve enkaz korumaya alındı. Uçaktan ayrılan ve çevreye savrulan parçaların geniş bir alana yayıldığı anlaşıldı.

