Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili yarın Türkiye'ye geliyor

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Türkiye'ye gelecek...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 12-13 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın Mikheil Kavelaşvili, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 12-13 Ağustos 2025 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.



Konuk Cumhurbaşkanının ülkemize gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret kapsamında, stratejik ortağımız Gürcistan’la iş birliğimizin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.