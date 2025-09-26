Gürsel Tekin CHP'den ihracı sonrası konuştu: Namussuzları temizleyeceğiz

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Özel'in yapılan şikayetler sonrası şaibeli olarak seçildiğine karar veren mahkeme, Gürsel Tekin'i kayyum olarak atandı.

Kayyum olan Gürsel Tekin'i istemeyen Özgür Özel ve ekibi, partiden ihraç çalışmalarına başlamıştı.

Bugün ise partiden ihraç edilen Gürsel Tekin, X hesabı üzerinden bu kararı değerlendirdi ve şöyle dedi:

"BU PARTİYE YILLARIMIZI VERDİK"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak ömrümü verdiğim partiden, suça bulaşmış kişilerin, partinin değil kendi şahsi çıkarlarının temsilciliğini yapanların aldığı bir kararla ihraç edildik.



Bu kararın bizim onurumuzu zedelemesi mümkün değildir. Biz bu partinin emektarlarıyız. Bu partiye yıllarımızı, alın terimizi, mücadelemizi verdik.

"BİZ CHP'NİN VİCDANIYIZ"

Bizimle aynı yolda yürüyen binlerce yol arkadaşımızın emeğini yok sayarak kendi düzenlerini sürdürmeye çalışanların vereceği hiçbir karar CHP tarihine gölge düşüremez. Bugün bizi ihraç edenler bilsinler ki aslında ihraç ettikleri biz değiliz; ihraç ettikleri kendi vicdanlarıdır, partinin onurlu geçmişidir. Bizim varlığımızı yok edemezsiniz. Çünkü biz CHP’nin vicdanıyız, kökleriyiz, hafızasıyız.

"BU PARTİYİ ŞAİBELERDEN ARINDIRACAĞIZ"

Şunu açıkça söylüyorum: Sizler bu partiden gittiğinizde, bu partiyi şaibelerden, kişisel hırslardan arındırdığınızda Cumhuriyet Halk Partisi daha da büyüyecek. Çünkü CHP, birkaç kişinin koltuğunu korumak için tasfiye ettiği insanların değil, Mustafa Kemal’in izinden giden milyonların partisidir.

"TARİH BİZLERİ YAZACAK"