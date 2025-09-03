Gürsel Tekin: Kimse beni CHP’den koparamaz

CHP'de kaos sürüyor...

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ortaklığının Kemal Kılıçdaroğlu'na üstünlük kurduğu ilk olaylı seçim olan 8 Ekim 2023’teki CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi.

KONGRE İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, Özgür Çelik ve yönetimin görevden alınmasına, 196 delegenin tedbiren uzaklaştırılmasına ve kongre sürecinin durdurulmasına hükmetti.

GÜRSEL TEKİN ATANDI

CHP’de İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla Gürsel Tekin atandı.

JET HIZIYLA İHRAÇ KARARI

Tekin’e CHP Genel Merkezi cephe aldı.

CHP Lideri Özgür Özel, Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini açıkladı.

SORULARI YANITLADI

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan 5 kişilik heyetin başkanlığını yapan Gürsel Tekin, CHP’den ihracıyla ilgili Serbestiyet’in sorularını yanıtladı.

"CHP GENEL MERKEZİ YA DA BAŞKANIYLA ÇATIŞMAM"

"Özgür Özel, delege imzalarıyla 20 gün içinde İstanbul İl Kongresi’ni toplayacağını söyledi. Siz bu sürece destek olacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Tekin, "Elbette toplayabilir. Ben şu an hukukun gerekleri neyse onun yapılmasından yanayım. Görevimiz CHP Genel Merkezi ya da CHP Genel Başkanı'yla çatışmak değil. Ortada bir sorun var. Sorunun giderilmesi için görevimizi yapacağız. CHP tüzüğü, ilgili tüm yasalar, anayasa ne gerektiriyorsa yapılır ve biz de elbette buna saygılı oluruz." dedi.

İhraç kararını nasıl karşıladınız sorusunu da cevaplandıran Gürsel Tekin, "Ben CHP Genel Başkanı'yla polemiğe girmem. Fiilen parti üyesiyim ben. Ben zaten sokak çocuğuyum, sokak insanıyım. Beni öyle parti binasına sokmayacaklarmış falan. Benim öyle binayla falan işim olmayacağını da herkes bilir. 3 buçuk yıl İstanbul İl Başkanlığı yaptım. Parti binasında oturduğum gün sayılıdır. Ben hep sokaktaydım, hep de sokakta olacağım." ifadelerini kullandı.

"AKILLARINA İTİRAFÇILAR GELMEMİŞ BEN GELMİŞİM, YAZIKLAR OLSUN"

Gürsel Tekin, açıklamalarında şunları kaydetti:

Ben 42 yıldır siyasetin içindeyim. CHP’li tüm arkadaşlarım bilir. Hep, birinci önceliğim partime küçücük bir çöp kadar olsun zarar gelmemesidir. Hep, bunun için çaba sarf ettim. Arkadaşlarımın öfkesini görüyorum. Olabilir. Onlara şimdi bir şey söylemek istemiyorum ama hepsini tanırım. Keşke arkadaşlarımız benim CHP üyeliğim yerine İBB soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin’in, Ertan Yıldız’ın üyeliğini sorgulasalar. Onların yüzünden onlarca arkadaşımız cezaevinde kaldı. Onların üyeliği akıllarına gelmemiş. Gürsel Tekin’in CHP üyeliği akıllarına gelmiş. Yazıklar olsun.

"BENİ TAHRİK ETMESİNLER"