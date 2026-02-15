İzmir'de şantiyede bekletilen çöpler yağmur sularıyla sokağa dağıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'in çöp sorunu yaz kış demeden devam ediyor.

Adresler bu defa Buca ilçesini gösterdi.

İlçede Mustafa Kemal Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'ndaki şantiyede toplanan çöpler, yağmur sularıyla bulvar ve çevresine taşındı.

KÖTÜ KOKU PES DEDİRTTİ

Çöpler bölgede kötü koku ve kirliliğe neden olurken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Bölgede kaydedilen fotoğraflarda, çevreye yayılan çöplerin hijyensiz bir ortam yarattığı görüldü.

MUHTAR GEREKLİ ADIMLARIN ATILMADIĞINI SÖYLEDİ

Mahalle muhtarı Gökmen Yıldız, bölgede biriktirilen çöplerin insan sağlığını tehdit ettiğini ve kötü koku yayarak yaşanılmaz bir hal oluşturduğunu söyledi.

Şantiye alanında çöp biriktirme ve taşıma işinin uzun zamandır devam ettiğini belirten muhtar Yıldız, ilgili kurumların kalıcı çözüm üretmediğini ve duruma kayıtsız kaldığını savundu.

"ÇÖPLER BURADAN KALDIRILSIN"

Mahalle muhtarı Yıldız, çöplerin şantiyede tutulmasına tepki göstererek, "Bir an önce bu çöpün buradan kaldırılmasını yetkililerden istiyoruz." ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN KİRLİ ÜLKELERİ

İzmir, bu haliyle dünyanın en kirli şehirleri ile yarışıyor.

World of Statistics’in yayınladığı bilgilere göre dünyanın en kirli ülkeleri arasında Moğolistan Myanmar Birliği Cumhuriyeti, Nijerya, Afganistan, Bangladeş gibi ülkeler öne çıkıyor.

İZMİR Mİ DAHA KÖTÜ YOKSA BYRNİHAT MI

En kirli şehirler listenin zirvesindeki şehir ise Hindistan’dan Byrnihat olarak yer alıyor.

Bu şehir, sadece Hindistan’ın değil dünyanın da en kirli metropolü olarak biliniyor.