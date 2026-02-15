İlber Ortaylı ani kanama sonrası ikinci kez ameliyat oldu: Sağlığım iyi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz hafta geçirdiği böbrek ameliyatının ardından pazar gecesi aniden fenalaşarak yeniden ameliyat masasına yattı.

Ortaylı, ani bir kanama nedeniyle operasyona alındı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI: SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM

Durumun stabil olduğunu aktaran Ortaylı, sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Ortaylı, Hürriyet gazetesinde yayımlanan köşe yazısında, yaşadığı süreci detaylı bir şekilde kaleme aldı.

"YENİ BİR AMELİYATA ALINDIM, ANİ KANAMA DURDU"

Ortaylı, sağlık çalışanlarının özverili müdahalesine vurgu yaptığı yazısında, şu ifadelere yer verdi:

"Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti demiştim. Bu Pazar gecesi ise birden fenalaştım. Hasta bakıcı ve hemşire hanımlar seferber oldu. Yeni bir ameliyata aldılar. Ani kanama durdu."

"İHTİYAR MORUK PROFESÖRÜ KURTARDILAR"

Kendisini kurtaran ekibe minnettarlığını dile getiren tarihçi yazısında, Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen "Gazi Paşa'ya telgraf çekeceğim" diyerek esprili bir dille yaşadıklarını anlattı.

Ortaylı, şu sözleri de yazısına ekledi:

Zaman makinesine binebilsem Gazi Paşa'ya telgraf çekeceğim: Paşam, dört Türk kadını, ihtiyar moruk profesörü kurtardılar. İnkılaplar hedefine varmıştır.



Belli ki bu dünyada feminist inkılabını da Türkler yapar. Çünkü hiçbir kavmin kadınları, Türk kadınları gibi birleşemez, böyle zor anlarda bu kadar soğukkanlı ve becerikli davranamaz.

BAŞARILI BİR AMELİYAT DAHA GEÇİRMİŞTİ

Ortaylı'nın ilk ameliyatı, böbrek kaynaklı bir sorun nedeniyle gerçekleştirilmişti ve başarılı geçmişti.

Ancak Pazar gecesi yaşanan beklenmedik kanama, acil bir müdahale gerektirdi.

GENEL SAĞLIK DURUMUNUN OLUMLU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Doktorlar, kanamanın durdurulduğunu ve hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ortaylı'nın hastaneden taburcu olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadığı, ancak durumunun ciddiyetini yitirdiği belirtildi.

SEVDİKLERİ SOSYAL MEDYADAN DESTEK MESAJLARI PAYLAŞTI

Ortaylı, yaşananları 'korkutan bir haber' olarak ifade ederken, olumlu bir toparlanma süreci içinde olduğunu vurguladı.

Ortaylı'nın sevenleri ve akademik çevreler, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda destek mesajları yağdırırken, tarihçinin bir an önce iyileşmesini diledi.