Gürsel Tekin'den Sözcü ve Halk TV'ye çağrı: Beni yayına çıkartın

CHP'de kayyum kaosu sürüyor.

İstanbul Kongresi'nde yaşanan şaibe dolayısıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, olaylı bir gece sonrası Sarıyer'deki il binasına yerleşti.

Bu süreçte büyük tepki çekmesine rağmen görevine devam ettiğini söyleyen Tekin, bugün yine bina girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Daha önce sık sık yayınlarına katıldığı Halk TV ve Sözcü TV'ye sitem eden Tekin, konuşmasına başlamadan önce bu iki kanalın canlı yayında olup olmadığını sordu.

Olumlu yanıt alan Tekin, söz konusu kanalların İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş'a yakın isimlere söz hakkı verip kendisi hakkında yalan yanlış haber yapıldığını söyledi.

"HER GÜN AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN ARKADAŞLARINI YAYINA ÇIKARTIYORSUNUZ"

Bir telefon kadar uzakta olduğunu belirten Tekin, şunları söyledi:

"Son günlerde özellikle sorunu çözmek amacıyla konuşmamayı tercih ediyoruz. Benim burada bağımsız olduğunu düşündüğüm, yöneticilerini arkadaşım bildiğim iki televizyona bir çağrım var.

Her gün Aziz İhsan Aktaş’ın arkadaşlarını yayına çıkartıyorsunuz, bizlere yalan yanlış iftiralarla saatlerce yayınlarda kalıyorlar.

"O DUYARLILIĞIN BİR KISMINI DA BANA GÖSTERİN"

Bugüne kadar çok televizyon bizi yayına çağırdı ama hiçbirine fiziki olarak katılmadık. Ama ben sizden rica ediyorum.

Özellikle Halk TV ve Sözcü TV’ye. Ne zaman istiyorsanız bir telefon kadar size yakınım.

Aziz İhsan Aktaş’ın arkadaşlarına göstermiş olduğunuz duyarlılığın bir kısmını da bana göstermenizi rica ediyorum."

CANLI YAYINLAMADILAR

Muhabirlerin canlı yayında olduklarını söylemelerine rağmen söz konusu iki kanal da Tekin'in açıklamalarına canlı yayında yer vermedi.