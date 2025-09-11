Habertürk ve Show TV'nin sahibi Can Holding'e 4 farklı suçlamadan operasyon

Habertürk ve Show TV'yi bünyesinde bulunduran Can Holding'e, Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon yapıldı.

Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verildi.

4 FARKLI SUÇLAMA VAR

Can Holding bünyesinde bulunan Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu.

Şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları yöneltiliyor.

Energy Akaryakıt istasyonları, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji gibi şirketlerin de sahibi olan Can Holding'in, değişik sanayi kollarında faaliyet gösteren çok sayıda şirketi bulunuyordu.

ARAMA YAPILIYOR

Jandarma ekipleri sabahın erken saatlerinde Can Holding Genel Merkezi başta olmak üzere holdinge bağlı şirketlerde arama yapmaya başladı.

Ekiplerin aramalarını sürdürdüğü öğrenildi.