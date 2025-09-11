Habertürk ve Show TV'ye el konuldu: 8 gözaltı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları yöneltiliyor.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde bulunan Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu.

Jandarma ekipleri sabahın erken saatlerinde Can Holding Genel Merkezi başta olmak üzere holdinge bağlı şirketlerde arama yapmaya başladı.

ARALIK 2024'TE DEVREDİLMİŞTİ

Turgay Ciner, Aralık 2024’te Habertürk ve Show TV'yi de kapsayan tüm hisselerini Can Grubu'na devretmiş ve medyadan çekilmişti.