Hac ek kayıt başvuruları 5 Aralık'a kadar yapılabilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yer alan bilgiye göre noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar belirlendi.

5 ARALIK'A KADAR YAPILABİLECEK

Ek kayıt sırası gelen hacı adayları işlemlerini 5 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 0850 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.